Пожалуйста составьте несколько предложений со сравнительной характеристикой пр?? двух девушек (фото ниже) на английском языке

Английский язык

Пожалуйста составьте несколько предложений со сравнительной характеристикой пр?? двух девушек (фото ниже) на английском языке

Автор: Гость