Пожалуйста составьте несколько предложений со сравнительной характеристикой пр?? двух девушек (фото ниже) на английском языке
Английский язык
Пожалуйста составьте несколько предложений со сравнительной характеристикой пр?? двух девушек (фото ниже) на английском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю, кто эти девушки, предположим, что даму справа звали Ann, а слева - Clare. Clare is more graceful than Ann. Clare is not so funny as Ann. Ann wears more different clothers than Clare. Clare is as slim as Ann.
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