Пожалуйста составьте сочинение про дружбу . Сочинение должно начинаться с слова : однажды .... Должно быть не меньше 8 предложений . Обьясните ситуация которая у вас была.

Гость: Гость:

Однажды поздним вечером в пятницу по пустынным улицам я возвращался домой. Зима в том году выдалась на редкость суровая, многоснежная, с вьюгами и метелями. Про такую погоду говорят, что хозяин собаку во двор не выпускает. Вдруг я услышал какой-то неясный шум под ближайшим деревом. Я осторожно подошел к дереву и увидел картонную коробочку, а в ней маленького щенка! «Заботливые» хозяева даже постелили теплую тряпочку на дно коробки. Щенок был чистый, ухоженный, по всему видно, что домашний, и такой хорошенький, что я не мог не улыбнуться. Конечно, я взял это маленькое чудо с собой. Это был подарок для моей маленькой дочери. Сейчас Рексу почти три года. Вряд ли кто узнает в нем тот маленький пушистый комочек, которым он был две зимы назад. Это преданный и верный друг, и мы с дочерью благодарим судьбу за то, что она подарила нам такое счастье: быть нужными и чувствовать ответную любовь живого существа.