ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!Это показывают по телевидению, это бывает научно-популярным, художественным, документальным, мультипликационным.Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))
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ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!Это показывают по телевидению, это бывает научно-популярным, художественным, документальным, мультипликационным.Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это называется ФИЛЬМ - такой ответ
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