Пожалуйста, срочно надо! Плоскость пересекает сферу. Диаметр сферы, проведенный ?? одну из точек линии пересечения, имеет длину 4 корня из 2 и составляет с плоскостью угол в 45 градусов. Найдите длину линии пересечения.

Геометрия

Пожалуйста, срочно надо! Плоскость пересекает сферу. Диаметр сферы, проведенный ?? одну из точек линии пересечения, имеет длину 4 корня из 2 и составляет с плоскостью угол в 45 градусов. Найдите длину линии пересечения.

Автор: Гость