Пожалуйста, срочно надо! Плоскость пересекает сферу. Диаметр сферы, проведенный ?? одну из точек линии пересечения, имеет длину 4 корня из 2 и составляет с плоскостью угол в 45 градусов. Найдите длину линии пересечения.

Геометрия
Пожалуйста, срочно надо! Плоскость пересекает сферу. Диаметр сферы, проведенный ?? одну из точек линии пересечения, имеет длину 4 корня из 2 и составляет с плоскостью угол в 45 градусов. Найдите длину линии пересечения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из треугольника АОК: АО=R; AK=r ( cм рисунок в приложении) r=R·sin 45°=4√2·(√2/2)=4 C=2πr=2π·4=8π≈25,12
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