Пожалуйста, срочно надо сократить дроби ; а) верх дроби 4а вквадрате -20а+25 низ дроби 25-4а вквадрате б) верх дроби 9х вквадрате+4у вквадрате-12ху низ дроби 4у вквадрате-9х вквадрате , кто может помогите!

Алгебра
Пожалуйста, срочно надо сократить дроби ; а) верх дроби 4а вквадрате -20а+25 низ дроби 25-4а вквадрате б) верх дроби 9х вквадрате+4у вквадрате-12ху низ дроби 4у вквадрате-9х вквадрате , кто может помогите!
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