ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО! Соотнесите процессы пищеварения, происходящие в желудке и тонком кишечнике. Место протекания: 1) Желудок 2) Тонкий кишечник Процессы пищеварения А) Всасывание воды и минеральных веществ Б) Всасы...
Биология
ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО! Соотнесите процессы пищеварения, происходящие в желудке и тонком кишечнике. Место протекания: 1) Желудок 2) Тонкий кишечник Процессы пищеварения А) Всасывание воды и минеральных веществ Б) Всасывание аминокислот В) Расщепление и всасывание липидов Г) Начало расщепления белков Д) Обработка пищи соляной кислотой Е) Обработка пищевого комка желчью
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Гость:
222112 Вот так, вроде
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