ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО! Соотнесите процессы пищеварения, происходящие в желудке и тонком кишечнике. Место протекания: 1) Желудок 2) Тонкий кишечник Процессы пищеварения А) Всасывание воды и минеральных веществ Б) Всасы...

Биология

ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО! Соотнесите процессы пищеварения, происходящие в желудке и тонком кишечнике. Место протекания: 1) Желудок 2) Тонкий кишечник Процессы пищеварения А) Всасывание воды и минеральных веществ Б) Всасывание аминокислот В) Расщепление и всасывание липидов Г) Начало расщепления белков Д) Обработка пищи соляной кислотой Е) Обработка пищевого комка желчью

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