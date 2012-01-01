Пожалуйста! Срочно! Ответ нужен сегодня! Надо описание Екатеринбурга в стихах. Урок "Культура Урала" Пожалуйста помогите!)))

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Периодический журнал "КУЛЬТУРА УРАЛА" О "Культуре Урала" - главный редактор журнала Вера Сумкина: 13 сентября 2012 года вышел первый номер нового журнала "Культура Урала". И вот журналу – уже год. Это проект министерства культуры Свердловской области, которое давно вынашивало идею периодического издания, посвященного культуре и искусству нашего региона. И, как говорилось в обращении редакции к читателям, опубликованном в "премьерном" номере, "это очень правильно - издавать такой журнал. Уж если мы считаем себя, думаю, по праву, третьей культурной столицей страны, то как-то даже неловко не иметь специального издания. Но главное, конечно, не в самом "атрибуте культурного уровня", а в том, что появилось печатное пространство для общения творцов и критиков, профессионалов и любителей искусства. Есть "место встречи", для информации и анализа, представления людей и идей, обсуждений, разговора об истории, дне сегодняшнем и будущем. А про культурную столицу - не только Екатеринбургу, всей Свердловской области есть чем за это звание ответить, есть, кем и чем гордиться. И в театральном, изобразительном, киноискусстве, и в музыке, литературе, народном мастерстве. Мир покоряют голоса Екатерины Сюриной и Любови Петровой, звучание скрипки Бориса Белкина и рояля Ильи Итина, графика Виталия Воловича, живопись Миши Брусиловского, пьесы Николая Коляды, фильмы Алексея Федорченко... В "золотом списке" российской культуры имена кинорежиссеров Мотыля, Панфилова, Хотиненко, композиторов Бибергана, Кобекина, актеров Плотникова, Филозова... Все они - взращены на свердловской земле, это самоцветы уральской огранки. И сегодня наши творческие школы - консерватория, театральный институт, музыкальные и художественное училища - продолжают успешно "гранить" таланты».