Пожалуйста выручите!!! Подчеркните уточняющие члены предложения, поставти на ними правильный вопрос . Многие русские поэты,в частности Пушкин,Лермонтов,прожили короткую ,но яркую жизнь. В этом проулке, в крайней избе, живет изв...

Русский язык

Пожалуйста выручите!!! Подчеркните уточняющие члены предложения, поставти на ними правильный вопрос . Многие русские поэты,в частности Пушкин,Лермонтов,прожили короткую ,но яркую жизнь. В этом проулке, в крайней избе, живет известный на всю округу красавец петух. Флексия, или окончание, имеется только у слов относящихся к изменяемым частям речи. Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек.

Автор: Гость