Пожалуйста выручите!!! Подчеркните уточняющие члены предложения, поставти на ними правильный вопрос . Многие русские поэты,в частности Пушкин,Лермонтов,прожили короткую ,но яркую жизнь. В этом проулке, в крайней избе, живет изв...

Русский язык
Пожалуйста выручите!!! Подчеркните уточняющие члены предложения, поставти на ними правильный вопрос . Многие русские поэты,в частности Пушкин,Лермонтов,прожили короткую ,но яркую жизнь. В этом проулке, в крайней избе, живет известный на всю округу красавец петух. Флексия, или окончание, имеется только у слов относящихся к изменяемым частям речи. Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
.кто именно? в частности Пушкин, Лермонтов где именно? в крайней избе как по-другому? (как проще?) или окончание когда именно? темным осенним вечером где именно? впереди

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