Пожалуйста запишите формулы, используя химические знаки,индексы и коэффициенты. ??етыре молекулы углекислого газа,три молекулы озона,три молекулы хлороводорода(молекула состоит из одного атома водорода и одного атома хлора,моле...

Химия

Пожалуйста запишите формулы, используя химические знаки,индексы и коэффициенты. ??етыре молекулы углекислого газа,три молекулы озона,три молекулы хлороводорода(молекула состоит из одного атома водорода и одного атома хлора,молекулу азота)

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