Пожалуйста запишите формулы, используя химические знаки,индексы и коэффициенты. ??етыре молекулы углекислого газа,три молекулы озона,три молекулы хлороводорода(молекула состоит из одного атома водорода и одного атома хлора,моле...

Химия
Пожалуйста запишите формулы, используя химические знаки,индексы и коэффициенты. ??етыре молекулы углекислого газа,три молекулы озона,три молекулы хлороводорода(молекула состоит из одного атома водорода и одного атома хлора,молекулу азота)
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Ответ(ы):
Гость:
4CO2- 4 молекулы углекислого газа 3O3  -3 молекулы озона 3HCl  3 молекулы хлороводорода N2  1 молекула азота
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