Пожалуйстааа срочно решите хоть 1 номер (То что выделенно кружком с права )8 класс,Кто шарит по алгебре..прост я эту тему не поняла....Хеееелп миии

Алгебра

Пожалуйстааа срочно решите хоть 1 номер (То что выделенно кружком с права )8 класс,Кто шарит по алгебре..прост я эту тему не поняла....Хеееелп миии

Автор: Гость