Пожалуйстааа срочно решите хоть 1 номер (То что выделенно кружком с права )8 класс,Кто шарит по алгебре..прост я эту тему не поняла....Хеееелп миии
Алгебра
Пожалуйстааа срочно решите хоть 1 номер (То что выделенно кружком с права )8 класс,Кто шарит по алгебре..прост я эту тему не поняла....Хеееелп миии
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Гость:
Ну как-то так. всё решила
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