ПОЖАЛУЙТСА ПОМОГИТЕ ПРОШУ ((((( Морфологический разбора глаголов : сиял , расстаял , ушел , блестит , увянет , уйдет
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ПОЖАЛУЙТСА ПОМОГИТЕ ПРОШУ ((((( Морфологический разбора глаголов : сиял , расстаял , ушел , блестит , увянет , уйдет
Ответ(ы):
Гость:
Сиял - изьявительное наклонение настоящее время 1 лицо единственное число непероходный несовершенный вид
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