Пожалусьа помогите,так как с математикой худо :с Какую дробь можно поставить меж??у: а) 7/10 и 8/10 б) 1/4 и 1/6 в) 4/5 и 7/8 г) 1/3 и 2/5
Математика
Пожалусьа помогите,так как с математикой худо :с Какую дробь можно поставить меж??у: а) 7/10 и 8/10 б) 1/4 и 1/6 в) 4/5 и 7/8 г) 1/3 и 2/5
Ответ(ы):
Гость:
А) 15/20 б) 5/24 в) 33/40 г) 11/30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Решение задачи на уравнение на одном садовом участке в 5 раз больше кустов, чем на ??ругом. После того как с первого участка пересадили на второй 2...
Математика