Пожалусьа помогите,так как с математикой худо :с Какую дробь можно поставить меж??у: а) 7/10 и 8/10 б) 1/4 и 1/6 в) 4/5 и 7/8 г) 1/3 и 2/5

Математика

Пожалусьа помогите,так как с математикой худо :с Какую дробь можно поставить меж??у: а) 7/10 и 8/10 б) 1/4 и 1/6 в) 4/5 и 7/8 г) 1/3 и 2/5

Автор: Гость