Пожалуста, проверте ,правильно я написал рассказ. Моя семья. Моя семья состоит из четырех человек.Папу зовут Жслан,маму зовут Бибигуль,я Данияр, сестрёнка зовут Эвелина.Я люблю свою семью.Наш любимый праздник Курбан - Байрам.А ...

Окружающий мир

Пожалуста, проверте ,правильно я написал рассказ. Моя семья. Моя семья состоит из четырех человек.Папу зовут Жслан,маму зовут Бибигуль,я Данияр, сестрёнка зовут Эвелина.Я люблю свою семью.Наш любимый праздник Курбан - Байрам.А еще у нас есть кот Ромашка.Он наш любимый кот.Я люблю играть футбол.Эвелина любит петь.Папа любит ходить на рыбалку.Мама любит шить детские вещи.Наша национальный блюда плов.А ещё мы хотим в гости.Летом всем семей уезжаем к бабушке.Село называется Казенной Бугор.У бабушки рядом с домом есть речка где можно купаться и лежат на земельном траве.У меня очень много дяди и тёти.Я их очень люблю.Вот и весь мой рассказ.

Автор: Гость