Позиция по социальному воросу и пути решения социальных проблем либерализм

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1.Либерализм (либеральная идеология) — учение и общественно-политическое течение, содержащее установку на обеспечение свободы личности (от лат. liberalis — свободный, касающийся свободы, присущий свободному человеку) , ликвидацию или смягчение различных форм государственного и общественного принуждения по отношению к индивиду. К "классикам" либерализма относятся Локк, Монтескьё, Бентам и другие. С точки зрения либералов, государство существует лишь для того, чтобы защищать человека от насилия со стороны других людей или групп и расширять рамки осуществления индивидуальной свободы. В сфере политики либерализм возник как реакция на авторитарные режимы. Либералы стремились ограничить права наследственной власти, установить институты парламентского правления, расширить круг лиц, имеющих право голоса, и обеспечить гарантии гражданских свобод. Такого рода меры рассматривались одновременно как реализация политической свободы и как средство достижения экономических реформ, на которых настаивали либералы. 2.Консерватизм (от лат. conservare — сохранять, охранять, заботиться о сохранении) представляет собой разновидность идейно-политического течения и политическую идеологию, ориентирующихся на сохранение и поддержание исторически сформировавшихся форм государственной и общественной жизни и прежде всего морально-правовых ее оснований, воплощенных в нации, религии, семье, собственности. Этимология термина "консерватизм" восходит к латинскому слову conservare – сохранять и означает в широком смысле сбережение, защиту. Включение понятий "консерватизм", "консерватор" в научный лексикон связано с именем французского писателя Ф. Шатобриана (1768-1848). Как правило, отправным пунктом современного консерватизма считается выход в свет в 1790 г. знаменитого эссе Э. Берка "Размышления о Французской революции". 3. Стержнем социал-демократического движения выступает концепция демократического социализма. Чуть ли не все социал-демократические партии конца XIX – начала XX вв. ставили своей целью разрыв с капитализмом. Критики этой идеи утверждали, что социализм не может не быть демократическим, однако, время показало, что бывают тоталитарные варианты социализма: большевистский, националистический.