Познач речення, у якому є однорідні другорядні члени.А.У лісі ростуть лисички.маслюки,опеньки.Б.Лисички,маслюки,опеньки поховалися від нас.В.Мама консервує лисички,маслюки,опеньки.Г.Лисички.маслюки,оепньки-мої улюблені гриби.
Українська мова
Познач речення, у якому є однорідні другорядні члени.А.У лісі ростуть лисички.маслюки,опеньки.Б.Лисички,маслюки,опеньки поховалися від нас.В.Мама консервує лисички,маслюки,опеньки.Г.Лисички.маслюки,оепньки-мої улюблені гриби.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В.Мама консервує лисички,маслюки,опеньки.
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