Позначте назви, що їх вживали римські, візантійські та готські історики щодо давн??ослов'янських племінних об'єднань: А алани; Б болгари; В венеди; Г авари; Д склавини; Е волохи; Є анти.
История
Позначте назви, що їх вживали римські, візантійські та готські історики щодо давн??ослов'янських племінних об'єднань: А алани; Б болгари; В венеди; Г авари; Д склавини; Е волохи; Є анти.
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Гость:
Напевно буде відповідь Е
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