Позначте назви, що їх вживали римські, візантійські та готські історики щодо давн??ослов'янських племінних об'єднань: А алани; Б болгари; В венеди; Г авари; Д склавини; Е волохи; Є анти.

История

Позначте назви, що їх вживали римські, візантійські та готські історики щодо давн??ослов'янських племінних об'єднань: А алани; Б болгари; В венеди; Г авари; Д склавини; Е волохи; Є анти.

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