ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА ПО БИОЛОГИИ...ДАЮ 17 БАЛЛОВ! При нехватке какого витамина р??звивается рахит? Можно ли вылечить такого больного, не принимая этот витамин внутрь?

Биология

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА ПО БИОЛОГИИ...ДАЮ 17 БАЛЛОВ! При нехватке какого витамина р??звивается рахит? Можно ли вылечить такого больного, не принимая этот витамин внутрь?

Автор: Гость