ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА ПО БИОЛОГИИ...ДАЮ 17 БАЛЛОВ! При нехватке какого витамина р??звивается рахит? Можно ли вылечить такого больного, не принимая этот витамин внутрь?
Биология
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА ПО БИОЛОГИИ...ДАЮ 17 БАЛЛОВ! При нехватке какого витамина р??звивается рахит? Можно ли вылечить такого больного, не принимая этот витамин внутрь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При нехватке витамина Д.Витамин Д производит наша кожа,под действием УФ лучей. Лечение зависит от стадии заболевания.
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