(по)золотили пишется слитно или раздельно

Разное
(по)золотили пишется слитно или раздельно
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Гость:
Позолотли слитноооооооооооооо
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