Пр что говорится в стихотворение некрасов великое чувство у каждых дверей помогите пожалуйста

Великое чувство! У каждых дверей, В какой стороне ни заедем, Мы слышим, как дети зовут матерей, Далёких, но рвущихся к детям. Великое чувство! Его до конца Мы живо в душе сохраняем, — Мы любим сестру, и жену, и отца, Но в муках мы мать вспоминаем! Это стихотворение о любви к матери. О том, что где бы ты ни был, сколько бы ни было тебе лет, чего бы ты не добился- ты всегда нуждаешься в маме. И мама всегда готова оберегать своего ребенка, сколько бы ни было ему лет и в какой бы ситуации он ни находился. У человека может уже быть своя семья, свои дети и даже внуки. но он всегда будет нуждаться в матери.