Пр_школьный участок,пр_вокзальная площадь,пр_щурить глаза,пр_вскочить от испуга,п??_соединиться к товарищам,пр_быть в порт назначения,пр_увеличить опасность,пр_странный случай,пр_градить дорогу,пр_рвать разговор.
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Пр_школьный участок,пр_вокзальная площадь,пр_щурить глаза,пр_вскочить от испуга,п??_соединиться к товарищам,пр_быть в порт назначения,пр_увеличить опасность,пр_странный случай,пр_градить дорогу,пр_рвать разговор.
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