ПРАКТИКУМ В богатых странах порог бедности выше, чем в бедных.Стало быть можно ожидать,что за чертой бедности окажется больше людей .Но в богатьх странах выше, чем в бедных, и уровень жизни населения.

География

ПРАКТИКУМ В богатых странах порог бедности выше, чем в бедных.Стало быть можно ожидать,что за чертой бедности окажется больше людей .Но в богатьх странах выше, чем в бедных, и уровень жизни населения.

Автор: Гость