ПРАКТИКУМ В богатых странах порог бедности выше, чем в бедных.Стало быть можно ожидать,что за чертой бедности окажется больше людей .Но в богатьх странах выше, чем в бедных, и уровень жизни населения.

География
ПРАКТИКУМ В богатых странах порог бедности выше, чем в бедных.Стало быть можно ожидать,что за чертой бедности окажется больше людей .Но в богатьх странах выше, чем в бедных, и уровень жизни населения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а в чем вопрос то?? все что написано,соответсвует действительности..
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