Прав ли Алик, что вообще не надо употреблять профессиональные слова? Сделайте вывод: когда профессиональные слова необходимы, а когда можно обойтись без них?
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Прав ли Алик, что вообще не надо употреблять профессиональные слова? Сделайте вывод: когда профессиональные слова необходимы, а когда можно обойтись без них?
Ответ(ы):
Гость:
Профессиональные слова помогают людям выразить какую-нибудь деятельность. Без них можно обойтись когда ты не рассказываешь кто чем занимается.
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