Прав ли Алик, что вообще не надо употреблять профессиональные слова? Сделайте вывод: когда профессиональные слова необходимы, а когда можно обойтись без них?

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Прав ли Алик, что вообще не надо употреблять профессиональные слова? Сделайте вывод: когда профессиональные слова необходимы, а когда можно обойтись без них?

Автор: Гость