Правельная характеристика первого звука в слове лес

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Правельная характеристика первого звука в слове лес
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Гость:
Л - согласная, мягкая, звонкая, непарная
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