Правильно ли употреблено слово? 1) Как всегда, болщики увидели единоборство двух к??манд за высшую награду, только состав дуэта немного изменился.ельщики увидели единоборство двух команд за высшую награду, только состав дуэта н...

Гость: Гость:

1) Дуэт - это 2 человека, а здесь 2 команды. Вместо этого слова можно подставить слово "борцов", и будет "только состав борцов немного изменился". 2) Дедушка не "одел" пальто, а "надел" пальто - это не колготки, которые можно одевать, пальто - верхняя одежда, а её (одежду) только надевают. 3) Здесь будет правильнее сказать не "предоставили", а "представили", т.е. познакомили коллектив с новым руководством. 4) Здесь надо заменить слово "бездушевный" на "бездушный" человек, т.е. без души, а не без душевности как было в первом варианте. 5) Здесь надо заменить слово "калорийные" (это из кулинарии) на "колоритные" (художественно-описательный образ в литературе). 6) Здесь надо говорить не без "конца", а "бесконечно".