Правильно ли употреблено слово? 1) Как всегда, болщики увидели единоборство двух к??манд за высшую награду, только состав дуэта немного изменился.ельщики увидели единоборство двух команд за высшую награду, только состав дуэта н...
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Правильно ли употреблено слово? 1) Как всегда, болщики увидели единоборство двух к??манд за высшую награду, только состав дуэта немного изменился.ельщики увидели единоборство двух команд за высшую награду, только состав дуэта немного изменился. 2)вдруг дедушка одел пальто и молча вышел на улицу. 3) В среду на собрании коллектива предоставили новое руководство фабрики. 4)прихожу к выводу, что он бездушевный человек. 5)конечно, нельзя не согласиться с тем, что писатель создалкалорийные образы. 6) Роман Ауезова "Путь Абая" можно читать без конца.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Дуэт - это 2 человека, а здесь 2 команды. Вместо этого слова можно подставить слово "борцов", и будет "только состав борцов немного изменился". 2) Дедушка не "одел" пальто, а "надел" пальто - это не колготки, которые можно одевать, пальто - верхняя одежда, а её (одежду) только надевают. 3) Здесь будет правильнее сказать не "предоставили", а "представили", т.е. познакомили коллектив с новым руководством. 4) Здесь надо заменить слово "бездушевный" на "бездушный" человек, т.е. без души, а не без душевности как было в первом варианте. 5) Здесь надо заменить слово "калорийные" (это из кулинарии) на "колоритные" (художественно-описательный образ в литературе). 6) Здесь надо говорить не без "конца", а "бесконечно".
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