Правило обстаятельства за 5 класс

Правило обстаятельства за 5 класс

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Обстоятельство - второстепенный член предложения. Отвечает на вопросы где? куда? зачем? откуда? почему? когда? и как?
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