Правильно напиши приставки предлоги по дворам за гнали на ступил у тонул
Разное
Правильно напиши приставки предлоги по дворам за гнали на ступил у тонул
Ответ(ы):
Гость:
По дворам, загнали, наступил, утонул. В первом случае "по" является предлогом, в остальных случаях "за", "на" и "у" являются предлогами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Одна из сторон прямоуг на 7 км больше другой.Найди площадь прямоугольника,если его периметр равен 50км
Разное
Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге,соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной дер...