Правильно напиши приставки предлоги по дворам за гнали на ступил у тонул

Разное
Правильно напиши приставки предлоги по дворам за гнали на ступил у тонул
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По дворам, загнали, наступил, утонул. В первом случае "по" является предлогом, в остальных случаях "за", "на" и "у" являются предлогами.
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