Правильно прочитайте и перепишите слова. Всавьте где необходимо мягкий знак. 1 Прямой угол... - чёрный угол.... белый мел.... - корабль сел на мел... 2 я там был... - это не с казка а был... . старшый брат... - брат... книги из библиотеки. длинный шест.. -шест.. книг . зелёная ел... - ел... яблоко.