Правильно прочитайте и перепишите слова. Всавьте где необходимо мягкий знак. 1 Прямой угол... - чёрный угол.... белый мел.... - корабль сел на мел... 2 я там был... - это не с казка а был... . старшый брат... - брат.....
Правильно прочитайте и перепишите слова. Всавьте где необходимо мягкий знак. 1 Прямой угол... - чёрный угол.... белый мел.... - корабль сел на мел... 2 я там был... - это не с казка а был... . старшый брат... - брат... книги из библиотеки. длинный шест.. -шест.. книг . зелёная ел... - ел... яблоко.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1прямой угол._чёрный уголь2белый мел_корабль сел на мель 3.ятам был это не сказка, а быль 4. Старший брат-брать книги из библиотеки 5длинный шест - шесть книг. 6зелёная ель-ел яблоко