Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Правительство россии после октябрьской революции называлось
Правительство россии после октябрьской революции называлось
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Совет Народных комиссаров (Совнарком, СНК)
Похожие вопросы
Сочинение на картинку О.Жубаниязова"Ловля лошади"
Масса сушеных яблок составляет 16% массы свежих яблок.Сколько надо взять свежих яблок,чтобы получить 4т сушеных?Сколько сушеных яблок получится из ...
Сравнение природных зон по 40 параллели в Евразии и Северной Америки выявление сходства и различия чередования зон.
Пожалуйста помогите!!!Прочитайте. Объясните, как выбрать букву, чтобы правильно написать личное окончание каждого глагола. се(ю,я)т, вид(ю,я)т ве...
краткое содержание рассказа мы з санькам у тыле ворага))))) пожалуйста на завтра надо
Помогите пожалуйста. Очень срочно!!!Допишите предложения, употребляя однородные сказуемые, выраженные глаголами в условном наклонении. 1) Если...
найди ошибки в выполнении задания.запиши,где необходимо,свои проверочные слова.берески-береска,заклатки-заклатка,ошибки-ошибка,земля-земляника.сини...
Из города А в город В вышел поезд со скоростью 50 км/ч.Через 12 ч из города А вылетел вертолет ,скорость которого в 7 раз больше скорости поезда,и ...
Рассмотрите в "Картинной галерее"учебника репродукцию картины Алексея Кондратьевича Саврасова "Грачи прилетели" Рассмотрите в "К...
Які розміри Великої Китайської стіни? Чи врятувала вона країну від ворогів?
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск