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Право сбора ордынской дани со всей Руси московские князья получили при:
Право сбора ордынской дани со всей Руси московские князья получили при:
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При Иване Калите .............................
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