Правописание безударных гласных в корне нужно запомнить в ряду слов А) кочевник, маршрут, велосипед. B)дожди, роса, очарование. C)колосок, варенье, кормушка. D)растение, звезда, трава. Пожалуйста помогите очень...
Правописание безударных гласных в корне нужно запомнить в ряду слов А) кочевник, маршрут, велосипед. B)дожди, роса, очарование. C)колосок, варенье, кормушка. D)растение, звезда, трава. Пожалуйста помогите очень важно!!!!!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Нужно запомнить правописание в ряду А. Остальные слова можно проверит!!