Правописание безударных гласных в корне нужно запомнить в ряду слов А) кочевник, маршрут, велосипед. B)дожди, роса, очарование. C)колосок, варенье, кормушка. D)растение, звезда, трава. Пожалуйста помогите очень важно!!!!!!!!