Правописание гласных в падежных окончаниях числительных. Ь в середине и на конце ??ислительных. Слитное и раздельное написание это мой билет

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- числительное один склоняется так же, как прилагательное в единственном числе один одного одному один или одного одним об одном - у числительных два, три, четыре - особые падежные окончания: два двух двум два или двух двумя о двух три трех трем три или трех тремя о трех черыре черырех четырем четыре иличктырех четырьмя о четырех - числительные пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и числительные на -дцать и -двеят склоняются так же, как существительные третьего склонения: шесть шести шести шесть шестью о шести тридцать тридцати тридцати тридцать тридцатью о тридцати - числительные сорок, девяносто, сто имеют особое склонение (винительный падеж совпадает с именительным, в остальных падежах - окончание-а): сорок сорока сорока сорок сорока о сорока девяноста девяноста девяноста девяносто девяноста о девяноста сто ста ста сто ста о ста - у числительных двести, триста, четыреста и на -com склоняются обе части: двести двухсот двумстам двести двумястами о двухстах пятьсот пятисот пятистам пятьсот пятьюстами о пятистах - у количественных составных числительных склоняется каждое слово: пятьсот девяносто шесть пятисот девяноста шести пятистам девяноста шести пятьсот девяносто шесть пятьюстами девяноста шестью о пятистах девяноста шести Склонение дробных числительных: - при склонении у дробных числительных изменяются обе части: одна вторая одной второй одной второй одну вторую одной второй об одной второй - особое склонение у числительных полтора, полторы, полтораста: полтора полутора полутора полтора полутора о полутора полторы полутора полутора полторы полутора о полутора полтораста полутораста полутораста полтораста полутораста о полутораста