Правовой статус личности, национальность, культурные традиции, гражданство, общие предки.Какое слово лишнее и почему ?

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Правовой статус личности, национальность, культурные традиции, гражданство, общие предки.Какое слово лишнее и почему ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Думаю общие предки т.к. правовой статус личности 1) это равноправие
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