Праздничный проверяемое слово
Разное
Праздничный проверяемое слово
Ответ(ы):
Гость:
Праздничный не проверяемое слово. Нужно просто запомнить, как оно пишется.
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