Праздник для мам закончился в 18ч 45 мин.В программе праздника было поздровление 15м??н,концерт 35 мин и чаепитие 45 мин.Во сколько начался праздник?

Математика

Праздник для мам закончился в 18ч 45 мин.В программе праздника было поздровление 15м??н,концерт 35 мин и чаепитие 45 мин.Во сколько начался праздник?

Автор: Гость