Праздник для мам закончился в 18ч 45 мин.В программе праздника было поздровление 15м??н,концерт 35 мин и чаепитие 45 мин.Во сколько начался праздник?
Математика
Праздник для мам закончился в 18ч 45 мин.В программе праздника было поздровление 15м??н,концерт 35 мин и чаепитие 45 мин.Во сколько начался праздник?
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