Праздники которые празднуются и в росси и в великобритании ( проект по английском?? , если сможите то нужно ответить на вопросы когда празднуется праздник , как подготавливаются , как празднуют ( что делают) , нравиться ли тебе...

Английский язык
Праздники которые празднуются и в росси и в великобритании ( проект по английском?? , если сможите то нужно ответить на вопросы когда празднуется праздник , как подготавливаются , как празднуют ( что делают) , нравиться ли тебе праздник , как ты его празднуешь)
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Гость:
Новый Год День Святого Валентина День матери Пасха День дурака День независимости Рождество Христово
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