Праздники которые празднуются и в росси и в великобритании ( проект по английском?? , если сможите то нужно ответить на вопросы когда празднуется праздник , как подготавливаются , как празднуют ( что делают) , нравиться ли тебе...

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Праздники которые празднуются и в росси и в великобритании ( проект по английском?? , если сможите то нужно ответить на вопросы когда празднуется праздник , как подготавливаются , как празднуют ( что делают) , нравиться ли тебе праздник , как ты его празднуешь)

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