Предел последовательности lim n стрелка бесконечность 5n-2/n

Предел последовательности lim n стрелка бесконечность 5n-2/n

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Lim x-> (5n - 2)/n = (5 - 0)/1 = 5
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