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Предложение чистый дождь мочит землю определи часть речи
Предложение чистый дождь мочит землю определи часть речи
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Чистый (прилагательное) дождь (существительное) мочит (глагол) землю (существительное)
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