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Предложение к слову Астана
Предложение к слову Астана
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Астана прекрасный город. Я люблю Астану. Мы с мамой поехали в Астану. Астана большой город.
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