Предложение, которое содержит сообщение, повествование, рассказ о чем либо,- это ________предложение Предложение, содержащее совет, просьбу, пожелание, призыв,-это_________п редложение.

1. Орфограмма 44.О чем- ЛИБО ( " Дефис в неопределенных местоимениях.". 2. Пунктограмма 4 "Запятая между частями сложного предложения". ( ПЕРЕД тире пропущена в первом предложении. 3 " Знаки препинания при причастном обороте". Запятая пропущена после слова ПРИЗЫВ".