Предложение о погоде предложение о весне предложения о море
Разное
Предложение о погоде предложение о весне предложения о море
Ответ(ы):
Гость:
Осенью бывают дождливые погоды (пред. о погоде) Весной пролетают птицы из теплых стран (пред.весне) Над морем летают белые чайки (пред.о море)
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