Предложение с синекдоха
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Предложение с синекдоха
Ответ(ы):
Гость:
Словосочетание первая ракетка (часть) называет лучшего теннисиста мира (целое). Это синекдоха.
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