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Предложение со словом киломметр
Предложение со словом киломметр
Ответ(ы):
Ответил Гость:
человек спросил про "килоММетр". значит, это физическая величина :) типа "мегоммметр"
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