Предложение со словом наследственность, изменчивость, искусственный отбор и естественный отбор СРОЧНО!!!!!!(Ответы должны подходить к биологии!!!)

Способность организмов передавать свои признаки и особенности развития потомству называют наследственностью.Изменчивость и наследственностью представляют собой два неразрывных свойства Выбор человеком наиболее ценных в хозяйственном или декоративном отношении особей животных и растений для получения от них потомства с желаемыми свойствами.живых организмов является искусственным отбором.При естественном отборе выживает наиболее приспособленные особи.