Предложение со словом "шутник"

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Предложение со словом "шутник"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мой брат очень много шутит, и из- за этого мы его прозвали шутник.
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