Предложите несколько советов, которые помогут организовать интерактивное общение для группы, вкоторую входят: — сверхобщительная девушка, которая те рпеть не может разговоры о здоровье; — застенчивый, ригидный спортсмен, у которого недавно была тяжелая травма; — опытный массажист, но при этом доминантный собеседник; — интроверт, плохо владеющий русским языком специалист по восточной медицине, которому непременно нужна практика.