Предложение со словом дивизия

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Предложение со словом дивизия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наша танковая дивизия пронеслась через деревню.
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