Предложение со словом дивизия
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Предложение со словом дивизия
Ответ(ы):
Гость:
Наша танковая дивизия пронеслась через деревню.
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