Предложение, в котором обстоятельство не обособляется а) пройдя несколько шагов казаки свернули в сторону в) лодка помчалась бесшумно и легко вертясь среди судов с) Галия вошла в зал не постучавшись д) довольные пассажиры п...

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Предложение, в котором обстоятельство не обособляется а) пройдя несколько шагов казаки свернули в сторону в) лодка помчалась бесшумно и легко вертясь среди судов с) Галия вошла в зал не постучавшись д) довольные пассажиры примолкнув любовались солнечным днем е) по мостовой взметая пыль шел грузовой автомобиль
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Гость:
Правильный ответ: С) Галия вошла в зал не постучавшись.
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