Предложение1)Сугробы потемнели и осели. Предложение 2)они трещат и ломаются. Подск??жите где в этих предложениях глагол? Пожалуйста
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Предложение1)Сугробы потемнели и осели. Предложение 2)они трещат и ломаются. Подск??жите где в этих предложениях глагол? Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)потемнели,осели. 2)трещат,ломаются
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