Предложения на англ. 10 шт. пример: I played many games, but computer games are the most interesting (Я играл мног?? игр, а компьютерные игры являются самыми интересными)
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Предложения на англ. 10 шт. пример: I played many games, but computer games are the most interesting (Я играл мног?? игр, а компьютерные игры являются самыми интересными)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I like playing with my friends, because my friends are funny and curios. Мне нравится играть с моими друзьями, потому что они веселые и любопытные
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