Предложения,расставляя нужные знаки препинания,обозначить ударение.-Холодно и голодно птицам зимой как им помочь нужно повесить кормушки насыпать в кормушки корм птицы будут очень рады.
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Предложения,расставляя нужные знаки препинания,обозначить ударение.-Холодно и голодно птицам зимой как им помочь нужно повесить кормушки насыпать в кормушки корм птицы будут очень рады.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ХОлодно и гОлодно птИцам зимОй. как им помОчь? нУжно повЕсить кормУшки, насЫпать в них корм. птИцы бУдут Очень рАды. (Ударения выделены заглавными буквами).
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